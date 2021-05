Governo de São Paulo marca leilão de 22 aeroportos para 15 de julho

Concessão terá prazo de 30 anos, com previsão de atrair R$ 450 milhões em investimentos

O governo de São Paulo marcou para dia 15 de julho o leilão de 22 aeroportos, estão previstos R$ 450 milhões em investimentos. O certame será dividido em dois blocos – Noroeste e Sudeste – e a concessão terá prazo de 30 anos. Serão vencedores os concorrentes que apresentarem a maior oferta de outorga fixa. O primeiro, que é encabeçado por São José do Rio Preto, conta ainda com os terminais de Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos, Assis, Dracena, Votuporanga, Penápolis, Tupã, Andradina, Presidente Epitácio. Enquanto o segundo tem o aeroporto de Ribeirão Preto como principal unidade, além de Bauru-Arealva, Marília, Araraquara, São Carlos, Sorocaba, Franca, Guaratinguetá, Avaré-Arandu, Registro e São Manuel. O governador João Doria falou sobre a modelagem.

“Vinte e dois aeroportos regionais em lotes, são lotes distintos. Evidentemente, tem aeroportos de maior volume que carregam aeroportos de menor volume, mas todos serão leiloados na Bolsa de Valores no próximo dia 15 de julho”, afirmou. Na esteira das concessões dos aeroportos, o governo de São Paulo também espera destravar o leilão do Complexo do Ibirapuera, que está sob análise do Iphan. O tucano disse que não há motivos para o entrave e acrescentou que assim que a pendência for solucionada dará andamento ao processo.

“Ali tem valor afetivo, de memória, mas não tem nenhum valor arquitetônico que mereça ser mantido. A nossa posição é que ali pode vir um novo centro poliesportivo mais moderno do país, que é o Complexo do Ibirapuera. O projeto está pronto e o leilão será marcado tão logo nós tenhamos a posição do Iphan, que espero que recue desta decisão de avançar no tombamento do Complexo do Ibirapuera e siga a orientação do Estado”, disse. O governador nega que a área dará lugar a um complexo de shoppings e acrescenta que será um local poliesportivo.

*Com informações do repórter Daniel Lian