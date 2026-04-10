Quadrilha armada explode agência bancária no interior de MG; veja vídeo

Grupo com cerca de 10 criminosos bloqueou ruas, incendiou veículos e efetuou disparos para roubar caixa eletrônico

Reprodução / Jovem Pan News Quadrilha armada explode agência bancária no interior de Minas Gerais



Uma quadrilha armada explodiu uma agência bancária, na madrugada desta sexta-feira (10), na cidade de Guidoval, localizada na Zona da Mata de Minas Gerais. A ação criminosa, registrada por volta das 3h, teve como alvo um caixa eletrônico do Banco do Brasil e causou pânico entre os moradores do município.

Cerca de 10 homens participaram do ataque, que seguiu os moldes do crime conhecido como “novo cangaço”, tática que se popularizou no interior do país. O grupo agiu de forma inteiramente coordenada para executar o roubo e dificultar a aproximação das forças de segurança.

Durante a ação, os assaltantes efetuaram diversos disparos pela cidade, que possui cerca de 7 mil habitantes. Para bloquear o acesso e atrasar a Polícia Militar, os criminosos interditaram vias, montaram barricadas com pneus e incendiaram carros. Obstáculos também foram espalhados pelas ruas para furar os pneus das viaturas.

Até o momento, não há a confirmação do valor total levado pelos bandidos. Não há registro de feridos. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais já iniciou as buscas e diligências na região para tentar identificar a rota de fuga e localizar os envolvidos no crime. Nenhum suspeito foi detido.