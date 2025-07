Haddad e Alckmin podem viajar aos EUA para negociar tarifa de Trump

A dois dias do tarifaço, o ministro da Fazenda não descarta ir a Washington ao lado do vice-presidente para discutir a medida imposta pelos EUA sobre produtos brasileiros

MIGUEL PESSOA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Haddad, Alckmin e Lula em visita à fábrica da montadora Toyota em Sorocaba



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira (30) que as negociações com o governo dos Estados Unidos sobre o aumento das tarifas sobre produtos brasileiros estão progredindo. Juntamente com o vice-presidente Geraldo Alckmin, Haddad está considerando uma viagem aos EUA para discutir o assunto diretamente com autoridades americanas. No entanto, especialistas no assunto acreditam que essa viagem deveria ter ocorrido logo após o anúncio do aumento tarifário pelo presidente Donald Trump. Com a nova tarifa de 50% prestes a entrar em vigor, há preocupações de que as ações das autoridades brasileiras possam ser ineficazes. A esperança reside na imprevisibilidade de Trump, que já concedeu mais prazo a outros países em situações semelhantes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto isso, o mercado financeiro brasileiro está em compasso de espera. Embora a bolsa de valores tenha sofrido uma correção, ela ainda não reflete totalmente o impacto potencial de uma tarifa de 50%. O dólar também subiu, mas não de forma extraordinária, o que sugere que os investidores estão aguardando uma solução mais concreta. Existe a expectativa de que a tarifa possa ser aplicada apenas a alguns produtos específicos. Caso contrário, se a tarifa fosse generalizada, o mercado financeiro provavelmente reagiria de forma mais negativa, com uma alta significativa do dólar e uma queda acentuada na bolsa.

*Com informações de Roberto Nonato e Soraya Lauand

*Reportagem produzida com auxílio de IA