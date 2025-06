Homem é baleado durante roubo de moto na zona sul de São Paulo; dois menores são apreendidos

Um homem de 36 anos foi baleado nas costas durante uma tentativa de roubo na manhã desta sexta-feira (20), nas proximidades do Terminal João Dias, na Avenida João Dias, zona sul de São Paulo. A vítima estava parada em um semáforo quando foi abordada por quatro suspeitos em outra motocicleta. Ao tentar fugir, acabou sendo atingida por um disparo.

Policiais militares chegaram ao local por volta das 6h e prestaram os primeiros socorros. A equipe conseguiu controlar o sangramento e estabilizar o homem até a chegada da Unidade de Resgate, que o levou consciente ao Hospital do Campo Limpo. Ele passou por cirurgia, mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Após o crime, os suspeitos fugiram a pé, abandonando a moto da vítima. Durante a fuga, cometeram um segundo roubo, levando outro veículo. Em buscas pela região, a Polícia Militar apreendeu dois dos suspeitos — ambos menores de idade — com a nova motocicleta roubada. Outros dois conseguiram escapar e seguem foragidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Imagens feitas por testemunhas mostram o momento da segunda abordagem e também o que seria a troca da arma usada no crime entre os suspeitos. O caso foi registrado inicialmente como tentativa de roubo no 11º Distrito Policial e depois encaminhado ao 89º DP. As investigações seguem em andamento para localizar os demais envolvidos.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA