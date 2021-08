Homem morre baleado dentro de agência bancária no centro de São Paulo

Funcionário da Caixa Econômica Federal, Renato de Souza Nascimento, de 45 anos, foi morto após briga com colega de trabalho; caso será investigado pela Polícia Federal

Reprodução/Facebook Manoel Messias, de 47 anos, foi preso por policiais militares quando tentava se esconder na casa de parentes



Uma briga entre dois funcionários da Caixa Econômica Federal terminou em morte nesta terça-feira, 17. O caso aconteceu em uma agência bancária da região central da capital paulista e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Segundo a Polícia Militar, um segurança empurrou o faxineiro e os dois começam a brigar. O vigia então foi derrubado no chão com o um soco no rosto. Ele se levanta e então os dois funcionário da agência caem em uma escada. Fora do alcance da câmera de segurança, o vigia saca a arma e atira no colega de trabalho. O faxineiro Renato de Souza Nascimento, de 45 anos, morreu na hora. Depois de matar o colega dentro da agência, o segurança fugiu sentido a Zona Leste de São Paulo. Ele foi preso por policiais militares quando tentava se esconder na casa de parentes. Manoel Messias, de 47 anos, disse que já havia discutido com o colega de trabalho várias vezes e que, momento antes da briga, havia feito uma reclamação para o gerente da agência sobre o comportamento do faxineiro. Funcionários que estavam na agência bancária foram levados para prestar depoimento na sede da Polícia Federal, onde o crime será investigado.

*Com informações do repórter Maicon Mendes