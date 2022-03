Criança foi registrada no escritório do Ministério da Relações Exteriores do Brasil em Lviv e, por isso, possui dupla nacionalidade

Reprodução/Facebook/Ministério das Relações Exteriores do Brasil Brasileiros resgatados pelo Itamaraty e trazidos de volta da Ucrânia ao Brasil na última semana em frente à aeronave enviada ao leste europeu



Uma força tarefa do Itamaraty resgatou um bebê que nasceu em plena zona de conflito na Ucrânia. Tatiane e Marcelo, pais do pequeno Nicolas, deixaram o país ucraniano e foram para a Polônia. Antes de deixar a Ucrânia, os pais registraram a criança no escritório do Ministério da Relações Exteriores do Brasil em Lviv, que é a cidade que tem sido ponto de partida de milhares de pessoas que abandonam o país em guerra. Os diplomatas que fazem parte desse escritório comemoraram esse momento e, agora, toda a família volta para o Brasil.

Na última semana, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) trouxe brasileiros que fugiram do conflito na Ucrânia de volta ao país. Ao todo, 68 passageiros chegaram, 43 brasileiros, 19 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano. A aeronave também trouxe 8 cães e 2 gatos. Os ucranianos poderão pedir o visto humanitário para permanecer no Brasil. Todos entraram no país sem a necessidade de apresentação de visto. Agora, têm um prazo de até 90 dias para requerer a autorização de residência. Esse foi o primeiro voo da FAB que resgatou brasileiros e outros cidadão que deixaram a Ucrânia nos últimos dias. O governo brasileiro estuda enviar uma nova aeronave, caso seja necessário. Mas, por enquanto, não há previsão de novas operações.

*Com informações da repórter Iasmin Costa