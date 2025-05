Jair Bolsonaro apoiará a candidatura de Bacellar ao governo do Rio de Janeiro em 2026

Em troca, ex-presidente indicará o candidato a vice; além disso, o PL terá direito às duas vagas ao Senado na chapa

MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO O cenário político no Rio de Janeiro está em intensa movimentação, com a direita se articulando para as eleições de 2026



O ex-presidente Jair Bolsonaro firmou um acordo político estratégico com Rodrigo Bacellar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e membro do União Brasil, com vistas às eleições para o governo do estado em 2026. Este pacto prevê o apoio de Bolsonaro à candidatura de Bacelar ao Palácio Guanabara, com a condição de que o ex-presidente possa indicar o vice na chapa. Entre os possíveis nomes para vice, está o empresário Renato Araújo, que já concorreu à prefeitura de Angra dos Reis. Além disso, o acordo concede ao Partido Liberal (PL) de Bolsonaro o direito de indicar dois candidatos ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro.

Os nomes escolhidos para o Senado são o senador Flávio Bolsonaro, que tem boa avaliação nas pesquisas, e o atual governador do estado, Cláudio Castro. Castro deve deixar o governo até abril do próximo ano para lançar sua candidatura ao Senado. O cenário político no Rio de Janeiro está em intensa movimentação, com a direita se articulando para as eleições de 2026. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, é apontado como provável candidato ao governo do estado, apesar de negar essa intenção até o momento. A expectativa é que a eleição estadual seja polarizada e nacionalizada, semelhante à eleição municipal de 2024.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Paralelamente, o prefeito Eduardo Paes enfrenta descontentamento entre donos de quiosques e barracas de praia devido a um decreto que limita o uso de caixas de som e apresentações musicais na orla do Rio. A medida gerou protestos em Copacabana e uma reunião está agendada para discutir possíveis adaptações no decreto. A repercussão negativa pode impactar a popularidade de Paes nas eleições de 2026.