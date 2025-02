Juízes se manifestam sobre tensão entre o Judiciário brasileiro e os Estados Unidos

Governo dos EUA criticou Moraes sobre regulação das redes sociais, alegando violação da liberdade de expressão; Associação dos Juízes Federais defendeu a independência judicial e a soberania nacional

A Associação dos Juízes Federais do Brasil recentemente se manifestou em defesa do Judiciário brasileiro, em meio a uma crescente tensão entre o Governo dos Estados Unidos e a Justiça do Brasil. O cerne da controvérsia está nas decisões do Ministro Alexandre de Moraes, que envolvem a regulação das redes sociais e a investigação dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro. Críticas de setores norte-americanos, juntamente com um projeto de lei aprovado por um comitê da Câmara dos Representantes dos EUA, alegam que as ações do ministro violam a liberdade de expressão.

Um dos pontos de discórdia envolve uma plataforma de vídeo que foi alvo das exigências do Ministro Moraes para ter um representante legal no Brasil. Em resposta, a plataforma buscou uma liminar na Justiça norte-americana para evitar o cumprimento das decisões brasileiras. No entanto, uma juíza na Flórida negou o pedido, afirmando que não há obrigação legal dos EUA em acatar a ordem brasileira. A juíza também repreendeu o Ministro Moraes, sugerindo que ele siga os protocolos do acordo de Haia ou estabeleça um acordo direto entre os dois países para qualquer solicitação.

No Brasil, a reação às críticas dos EUA foi mista. A Associação dos Juízes Federais criticou a ofensiva norte-americana, defendendo a independência do Judiciário e a soberania nacional. Ministros como Flávio Dino e Luís Roberto Barroso expressaram apoio a Moraes, enquanto o Itamaraty classificou as críticas americanas como uma ingerência indevida. No parlamento, governistas pediram uma resposta firme do governo e do Judiciário, enquanto a oposição acolheu as críticas dos EUA, apontando uma possível violação à liberdade de expressão.

A situação destaca o impacto político e diplomático da tensão entre os dois países em relação à regulação das redes sociais e às grandes empresas de tecnologia. Este embate não apenas reflete as diferenças nas abordagens legais e culturais entre Brasil e Estados Unidos, mas também levanta questões sobre a soberania nacional e a influência estrangeira em assuntos internos. A resolução deste impasse será crucial para definir o futuro das relações bilaterais e a postura do Brasil em relação à regulação digital.

