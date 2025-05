Justiça do RJ interroga influenciador que atropelou e matou fisioterapeuta horas após casamento

Tragédia ocorreu na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, no ano passado

Reprodução Desde que se apresentou voluntariamente à polícia, Vitor permanece detido



Nesta quarta-feira (28), a Justiça do Rio de Janeiro se prepara para ouvir o influenciador Vitor Vieira Belarmino, acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, que estava em lua de mel. A tragédia, que ganhou ampla cobertura na mídia, ocorreu na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, no ano passado. Belarmino, que se entregou à polícia na semana passada após passar 10 meses foragido, será ouvido a portas fechadas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O influenciador enfrenta acusações de omissão de socorro e homicídio doloso, uma vez que não prestou assistência à vítima, que foi socorrida por populares e pelo Corpo de Bombeiros, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Segundo fontes da Jovem Pan, Belarmino teria deixado o Brasil durante o tempo em que esteve foragido. Desde que se apresentou voluntariamente à polícia, ele permanece detido, enquanto sua defesa trabalha para conseguir o relaxamento da prisão.