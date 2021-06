Ladrões assaltam motociclistas em plena luz do dia em São Paulo

Secretaria da Segurança Pública informou que o caso está sendo investigado pela 15º Distrito Policial

ELIANE NEVES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Criminosos levaram o veículo em meio ao trânsito na tarde do domingo, 20



Assaltantes agem livremente na ponte Cidade Jardim, em São Paulo. Vídeos que registraram o momento do assaltaram mostram duas pessoas chegando em uma moto e abordando um casal, que também estava em uma motocicleta. Rapidamente, os criminosos levaram o veículo em meio ao trânsito. Caso aconteceu na tarde no domingo, 20. Em nota, a secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que o caso está sendo investigado pela 15º Distrito Policial. Segundo o órgão, “a equipe busca por imagens e testemunhas que possam auxiliar na identificação dos veículos utilizados no crime e dos autores”.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos