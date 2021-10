Ladrões são presos após roubarem carro com dois bebês em São Caetano do Sul

Homens furtaram o veículo para fugir da polícia depois de assaltar um ferro velho

Divulgação/SSP Os gêmeos foram libertados e os dois suspeitos foram presos; a polícia ainda procura por um terceiro assaltante, que conseguiu fugir



A Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana de São Caetano do Sul prenderam dois homens nesta sexta-feira, 1º, que roubaram um ferro velho e, na sequência, um carro para tentativa de fuga. Durante o roubo a um automóvel, que pertencia a um casal, duas crianças de 1 ano acabaram ficando dentro do veículo. “Família, mãe e pai, foram de maneira abrupta tomados o carro e os seus dois filhos ficaram no banco de trás. O que traz maior consternação é a frieza dos infratores de saírem do veículo, levando as crianças, não pensando duas vezes”, relata o tenente da PM, Wesley Xavier. Felizmente, as duas crianças não sofreram nenhum ferimento. Os gêmeos foram libertados e os dois suspeitos foram presos. “Eles já haviam realizado outros roubos em outras datas, então dois proprietários de estabelecimentos comerciais do ramo de reciclagem se deslocaram para cá e apresentaram a queixa do crime”, completa Xavier. A polícia ainda procura por um terceiro assaltante, que conseguiu fugir.

*Com informações do repórter Victor Moraes