Blusa de menina desaparecida há quatro meses é encontrada por mãe estendida no quintal

Peça usada por Saphira, de 10 anos, já foi entregue à unidade da Polícia Civil que faz as investigações

Saphira está desaparecida há quatro meses e foi vista pela última vez na frente de casa



O caso da menina Saphira Ferreira Lima, desaparecida há quatro meses, teve um desdobramento inesperado nesta semana: uma blusa da menina de 10 anos foi encontrada no quintal da casa em que ela vivia com a mãe, Susana. Saphira foi vista pela última vez em 30 de maio, em frente à residência em que morava com a mãe, o padrasto e três irmãos, localizada no setor Morada do Sol I, em Palmas, capital do Tocantins. De acordo com Susana, a peça estava suja de terra e pendurada, e era a que a garota usava quando desapareceu. A blusa foi levada pela Polícia Civil para ser periciada. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Polícia Interestadual, Capturas e Desaparecidos (Polinter). No dia em que desapareceu, Saphira foi até a casa de uma vizinha a pedido da mãe, depois voltou para casa, tomou água, saiu e ficou na calçada. Logo depois, ela não foi mais vista. A última pista é de que um homem de bicicleta a teria levado, e as buscas realizadas não conseguiram encontrá-la — mais tentativas foram feitas nesta semana, após a blusa ser encontrada. Susana teve renovada a esperança de encontrar a filha viva após a nova descoberta.