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Tarcísio reforça pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro em reunião no STF

O argumento foi a condição de saúde do ex-presidente, que está internado devido a uma infecção nos pulmões

  • Por Jovem Pan*
  • 20/03/2026 13h12
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GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O governador Tarcísio de Freitas participou da instalação do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas Governador Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reforçou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o pedido de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro (PL). O argumento foi a condição de saúde do ex-presidente, que está internado desde a última sexta-feira (13) devido a uma infecção nos pulmões.

Ele saiu do Supremo por volta das 20h40 desta quinta-feira (19) após uma sequência de conversas com ministros da corte. A primeira reunião foi às 16h.

Ao longo da tarde e da noite desta quinta, Tarcísio se reuniu com cinco ministros do Supremo: Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Edson Fachin.

A pauta oficial dos demais encontros se concentrou nas ações que questionam a lei de privatização da Sabesp, cujo julgamento está marcado para começar no sábado (21) no plenário virtual.

O ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe e acabou preso. Com problemas de saúde, foi transferido da penitenciária da Papuda em Brasília para um hospital na cidade, onde segue sob acompanhamento médico.

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