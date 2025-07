Minas Gerais tem aumento de 500% nas mortes por febre amarela em 2025

Dados da Secretaria de Estado de Saúde revelam que, entre janeiro e junho deste ano, seis mortes foram confirmadas

Em 2025, Minas Gerais enfrenta um aumento alarmante nos casos de febre amarela, com um crescimento de 500% no número de mortes em comparação ao ano anterior. Dados da Secretaria de Estado de Saúde revelam que, entre janeiro e junho deste ano, seis mortes foram confirmadas, em contraste com apenas um óbito registrado em 2024. Além disso, o estado contabilizou 675 casos suspeitos, resultando em uma média de quatro notificações diárias. Dentre as análises laboratoriais realizadas, 14 casos foram confirmados como positivos para a doença.

O Ministério da Saúde recomenda uma cobertura vacinal de 95% contra a doença, mas Minas Gerais apresenta atualmente uma taxa de 87,58%. Em resposta ao surto, a Secretaria de Estado de Saúde planeja intensificar as ações preventivas no segundo semestre, com foco especial no sul do estado. As medidas incluem a busca ativa por pessoas não vacinadas e a ampliação do acesso à vacina por meio de unidades móveis, conhecidas como vacimóveis. Minas Gerais, juntamente com São Paulo, lidera o ranking nacional de registros de febre amarela.