Morre pai de vítima da Covid-19 que viralizou ao recolocar cruzes em protesto em Copacabana

Márcio Antônio Nascimento Silva tinha 58 anos e estava internado com problemas cardíacos

Reprodução/Jovem Pan News Márcio Antônio Nascimento Silva viralizou nas redes sociais após intervir a favor de um portesto da ONG Rio de Paz no início da pandemia da Covid-19



O taxista que viralizou nas redes sociais durante a pandemia da Covid-19 ao recolocar cruzes que haviam sido derrubadas na praia de Copacabana e se tornou uma espécie de símbolo na luta contra a doença foi sepultado na última terça-feira, 4, no Cemitério de São João Batista, em Botafogo, área nobre da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Márcio Antônio Nascimento Silva tinha 58 anos e estava internado com problemas cardíacos e não resistiu. Ele foi um dos convidados para depor na CPI da Covid-19, no Senado Federal. Logo no começo da pandemia, o taxista perdeu o filho, Hugo Dutra do Nascimento, em decorrência de complicações do coronavírus. Era um jovem saudável, que não pertencia a nenhum grupo de risco. Dois meses depois, a ONG Rio de Paz decidiu fazer um protesto nas areias da praia de Copacabana e abriu 100 covas com cruzes para homenagear as vítimas e pedir ações dos governos contra a pandemia. Na época o país tinha aproximadamente 100 mil mortes. Durante o ato, um homem começou a derrubar as cruzes. O taxista ficou indignado e fincou novamente as cruzes do protesto.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga