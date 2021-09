Mourão diz que Brasil vive crise política, econômica e social há anos

Vice-presidente ainda criticou Lula por não ter livrado o país da renda média, que chamou de “armadilha”

EFE/ Joédson Alves Vice-presidente falou sobre a dificuldade do Governo Federal negociar com um Congresso Nacional muito fragmentado em legendas diferentes



O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), disse neste domingo, 26, que o Brasil vive uma tríplice crise: política, econômica e social, que se arrasta por anos. O general também citou que o país enfrenta uma pobreza crescente e uma infraestrutura logística deficiente. Já sobre a política, Mourão afirmou que é uma loucura ter um Congresso tão fragmentado. “Mais de 30 partidos políticos, sendo que no Congresso de hoje, se não me falha a memória, temos 26 ou 27 efetivamente representados, isso é uma loucura. Como é que um governo consegue negociar com um Congresso tão fragmentado assim, e com diferenças tão marcantes e lideranças tão distintas?”, questionou.

O vice-presidente ainda citou uma crise de valores da sociedade e lembrou que a economia brasileira sofreu um duro golpe na época do ex-presidente Lula. “Eles praticamente não entenderam o momento que viveram, principalmente ali no início do governo do ex-presidente Lula, que agora se apresenta como um salvador da pátria para as próximas eleições, não entenderam que aquela riqueza que disputaram naquele momento, fruto de reformas que haviam sido feitas no governo anterior, era para que eles seguissem naquela seara e, consequentemente, nos retirassem dessa armadilha da renda média, na qual estamos aprisionados desde o início dos anos 80 do século passado”, disse. Mourão embarcou, neste domingo em uma viagem oficial para três continentes: África, Ásia e Europa. O primeiro país a ser visitado é o Egito, seguido pelos Emirados Árabes, onde vai participar da Expo Dubai, a maior exposição de tecnologia e inovações do mundo. O trabalho se encerra na Grécia.

*Com informações do repórter Victor Moraes