‘Não somos contra o empreendedorismo, somos a favor da vida’, diz presidente da Câmara de SP sobre mototáxi por app

Reunião entre Ricardo Nunes e vereadores também focou na desburocratização para fomentar o empreendedorismo e bonificação para GCMs que recuperarem motos furtados u roubadas

Ricardo Teixeira, do União Brasil, é presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), esteve presente na Câmara Municipal para uma reunião com os vereadores, onde foram discutidos temas prioritários para o segundo semestre. Um dos principais assuntos abordados foi a manutenção da proibição do serviço de mototáxi por aplicativo na capital paulista. Esta decisão é fundamentada no alto índice de mortes no trânsito, que atualmente está em torno de nove mortes por 100 mil habitantes, conforme dados apresentados pelo presidente da Câmara, Ricardo Teixeira (União Brasil). A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda um índice de quatro a cinco mortes por 100 mil habitantes, e a proibição visa preservar vidas, mesmo não sendo contrária ao empreendedorismo, como enfatizado por Teixeira.

“Nós somos a favor da vida. Enquanto este número de mortes tiver nessa altura… O que a Organização Mundial de Saúde diz? Quatro e meio mortes para 100 mil habitantes. Nós estamos beirando nove [mortes]. Então, a gente não acha que é viável, que não é razoável aumentar esse risco, colocando uma pessoa no passageiro. Não significa que somos contra o empreendedorismo, nós somos a favor da vida. Enquanto esse número não baixar, não dá para liberar”, disse Teixeira.

Além da questão dos mototáxis, a reunião também focou na desburocratização para fomentar o empreendedorismo em São Paulo. O vereador Fábio Riva (MDB) destacou a importância de avançar em projetos que facilitem a geração de emprego e renda na cidade. Embora a Câmara já tenha aprovado diversas iniciativas nesse sentido, o Executivo municipal está em busca de novas medidas para impulsionar ainda mais o setor. A desburocratização é vista como um passo essencial para criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico e à inovação.

Outro tema relevante discutido na reunião foi o projeto de lei que propõe bonificações de até R$ 1.000 para guardas civis metropolitanos que recuperarem motos com restrição de furto, roubo ou placas adulteradas. Esta proposta, de autoria da prefeitura, tem como objetivo incentivar a atuação dos guardas no combate ao crime e à circulação de veículos irregulares. O projeto prevê que as motos dos guardas civis metropolitanos sejam equipadas com aparelhos para detectar placas de veículos furtados ou roubados, e as equipes, compostas por três guardas, receberão a bonificação por cada moto apreendida.

