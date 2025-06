99 lança sistema de alertas para prevenir acidentes em corridas de moto

Em meio às disputas judiciais com a Prefeitura de SP, plataforma implementou na última quarta-feira (12) alertas sonoros e visuais para os motociclistas sobre trechos com maior risco de acidentes ao longo do percurso

O aplicativo de transporte 99 lançou, na última quarta-feira (12), uma nova funcionalidade em todo o território nacional com o objetivo de aumentar a segurança e prevenir acidentes em corridas de moto. A ferramenta emite alertas sonoros e visuais para os motociclistas sobre trechos com maior risco de acidentes ao longo do percurso. A novidade, chamada “Direção Segura”, identifica e avisa sobre locais com estreitamento de faixa, cruzamentos perigosos, conversões, áreas escolares, zonas hospitalares, pontos com grande fluxo de pedestres e tráfego intenso. Essa nova funcionalidade emite alguns alertas em trechos onde tem um maior risco de acidente no trajeto, para que os motoristas da 99 possam dirigir com mais segurança.

Além dos alertas em tempo real, a 99 está desenvolvendo uma segunda ferramenta, o “Relatório de Direção Segura”, que deve ser lançada no próximo semestre. Este recurso utilizará telemetria para analisar o padrão de condução de cada motociclista, monitorando eventos como frenagens abruptas, mudanças de faixa rápidas, aceleração excessiva e o uso do celular durante a corrida. O objetivo é fornecer um feedback sobre o comportamento no trânsito para os próprios condutores. A iniciativa visa trazer mais segurança tanto para os passageiros quanto para os próprios motociclistas que utilizam a plataforma.

Disputa Judicial em São Paulo

Apesar do lançamento nacional da ferramenta, o serviço de mototáxi por aplicativo enfrenta uma disputa judicial na cidade de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo pediu a suspensão dos serviços da 99 e da Uber, argumentando que a legislação municipal confere à administração o poder exclusivo de regulamentar e fiscalizar esse tipo de transporte.

Em 16 de maio, o desembargador Eduardo Gouvêa, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), atendeu parcialmente ao pedido da prefeitura, determinando a suspensão imediata do serviço sob pena de multa diária de R$ 30 mil. A 99, no entanto, continua a operar. Na mesma decisão, o desembargador recomendou que a Prefeitura de São Paulo estabeleça uma regulamentação para o serviço em um prazo de 90 dias, o que pode abrir caminho para a normalização da atividade na capital paulista.

