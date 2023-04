Novo diretor de Governança deve ser definido pelo Conselho de Administração da Petrobras nesta quarta-feira

Apesar da lista tríplice apresentada pelo presidente Jean Paul Prates, o Comitê de Pessoas da estatal decidiu indicar um quarto nome, Salvador Dahan, que ocupava o cargo até abril deste ano

O Conselho de Administração da Petrobras deve votar nesta quarta-feira, 26, a lista tríplice apresentada pelo presidente Jean Paul Prates para a diretoria da área de Governança e Conformidade da estatal brasileira de petróleo e gás. Entretanto, o Comitê de Pessoas, formado por pessoas de fora da companhia e ligados aos acionistas minoritários e ao governo anterior, decidiu indicar um quarto nome, Salvador Dahan, fora da lista tríplice e que ocupava o cargo até meados deste mês de abril. No entanto, segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP), o nome de Dahan não poderia ser referendado pelo Conselho, já que ao longo das últimas semanas surgiram denúncias de abuso, assédio e importunação sexual dentro da empresa. Em tese, a diretoria de Governança e Conformidade seria uma das responsáveis por investigar os casos, mas os petroleiros alegam que a diretoria fez pouco caso dos processos. Tanto que a nova gestão de Prates montou um grupo de trabalho que criou novas regras para o recebimento e tratamento das denúncias.

Interlocutores da Petrobras disseram à Jovem Pan News que o presidente da estatal não ficou satisfeito com a indicação do nome fora da lista. Cabe agora ao Conselho de Administração da Empresa decidir se dará continuidade à indicação de Dahan ou se vai escolher para esta importante diretoria um nome dentro da lista tríplice. A área de Governança e Conformidade foi criada após o escândalo do chamado Petrolão, que causou diversos prejuízos à estatal brasileira de petróleo e gás.

