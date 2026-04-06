Em entrevista ao Jornal da Manhã, o ex-governador de Goiás disse que aposta na vitrine de sua gestão no estado e que deseja anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro para ‘pacificar o país’

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados 'O PT roubou o futuro do Brasil', diz Caiado, pré-candidato à Presidência



O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou nesta segunda-feira (6) que “o PT roubou o futuro do Brasil”. A declaração foi dada durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, onde o político detalhou seus planos para a corrida eleitoral, defendeu a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro como forma de encerrar a polarização e apresentou a eficiência de gestão como o principal caminho para derrotar o Partido dos Trabalhadores.

“O Lula esteve no poder por cinco mandatos do PT. E o que aconteceu? O PT roubou o futuro do Brasil. Além de outras coisas, roubou também o futuro dos brasileiros”. Caiado ressaltou que a falta de respostas às demandas da população fez o lulismo retornar no passado, mas defendeu que “boas gestões são antídotos e vacinas contra o PT”.

Para Caiado, o maior desafio da eleição de 2026 não é apenas vencer o PT nas urnas — já que, segundo ele, o partido “está abatido” e perdeu força —, mas garantir uma governança que traga resultados concretos e impeça o retorno do populismo no futuro.

Questionado sobre sua proposta de anistia ampla, geral e irrestrita a Bolsonaro, Caiado argumentou que o Brasil vive um nível de radicalização e polarização inédito, agravado após os eventos do 8 de Janeiro. Segundo ele, a população deseja um governo focado em entregas e na pacificação nacional. “O primeiro medicamento que você tem é exatamente promover uma anistia ampla, geral e irrestrita para que você pacifique o Brasil”, explicou o ex-governador de Goiás, comparando a medida a gestos históricos de reconciliação, como os praticados pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek.

Mandato em Goiás

Caiado disse que conquistou 88% de aprovação em seu mandato em Goiás e afirmou que pretende usar essa porcentagem no estado goiano como sua principal credencial para chegar ao Planalto. “Goiás hoje é um milhão de vezes melhor do que o resto do Brasil. O que eu quero é fazer aquilo que nós fizemos em Goiás, no Brasil”, afirmou.

Ele destacou as conquistas de sua gestão, que incluem segurança pública, o primeiro lugar no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), avanços em tecnologia e inovação, além de ter tornado o estado o segundo do país com menor índice de pobreza e extrema pobreza. O objetivo nacional, segundo ele, será reduzir o endividamento dos brasileiros, enxugar a máquina estatal e devolver a competitividade e o respeito internacional ao país.

Sobre o desafio de tornar seu nome mais conhecido fora da região Centro-Oeste para enfrentar a corrida presidencial, Caiado rebateu as dúvidas lembrando que já percorreu mais de 2.500 municípios em sua trajetória política. Ele planeja intensificar viagens pelo país, participar de fóruns e dialogar ativamente com prefeitos e governadores para apresentar o “modelo goiano”.

O pré-candidato explicou que fará um governo maduro e integrado, respeitando o resultado das urnas e administrando em conjunto com os 27 governadores, independentemente de siglas partidárias.