Polícia Federal prende foragido da Justiça belga procurado pela Interpol no RJ

A Polícia Federal realizou uma operação que resultou na prisão de um cidadão belga procurado por abuso sexual. O homem estava foragido há dois anos e tinha um mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Acusado de crimes sexuais na Bélgica, ele se escondeu em diversos locais antes de escolher o bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, como seu último refúgio. A prisão aconteceu após uma colaboração entre as autoridades belgas e brasileiras, que agora discutem a extradição do acusado para que ele possa responder pelos crimes em seu país de origem.

Além da captura do cidadão belga, a PF também realizou outra operação, detendo uma mulher que transportava 14 kg de pasta base de cocaína de São Paulo para o Rio de Janeiro. A droga estava destinada a traficantes de comunidades do Rio e da região metropolitana. A mulher foi indiciada por tráfico interestadual de drogas e está atualmente sob custódia do sistema carcerário.

