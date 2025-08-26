Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Polícia Federal prende foragido da Justiça belga procurado pela Interpol no RJ

Polícia Federal prende foragido da Justiça belga procurado pela Interpol no RJ

Prisão aconteceu após uma colaboração entre as autoridades da Béligca e do Brasil, que agora discutem a extradição do acusado por abuso sexual para que ele possa responder pelos crimes em seu país de origem

  • Por Jovem Pan
  • 26/08/2025 13h37
  • BlueSky
Marcelo Camargo/Agência Brasil Movimentação no prédio sede da Polícia Federal Polícia Federal realizou uma operação que resultou na prisão de um cidadão belga procurado por abuso sexual

A Polícia Federal realizou uma operação que resultou na prisão de um cidadão belga procurado por abuso sexual. O homem estava foragido há dois anos e tinha um mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Acusado de crimes sexuais na Bélgica, ele se escondeu em diversos locais antes de escolher o bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, como seu último refúgio. A prisão aconteceu após uma colaboração entre as autoridades belgas e brasileiras, que agora discutem a extradição do acusado para que ele possa responder pelos crimes em seu país de origem.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Além da captura do cidadão belga, a PF também realizou outra operação, detendo uma mulher que transportava 14 kg de pasta base de cocaína de São Paulo para o Rio de Janeiro. A droga estava destinada a traficantes de comunidades do Rio e da região metropolitana. A mulher foi indiciada por tráfico interestadual de drogas e está atualmente sob custódia do sistema carcerário.

*Com informações de Rodrigo Viga

Leia também

Lula critica suspensão do visto americano de Ricardo Lewandowski
Lula volta a criticar Trump e diz que comportamento da família Bolsonaro 'é das maiores traições que uma pátria sofre'

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >