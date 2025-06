Polícia prende mais um suspeito pela morte de engenheiro dentro de casa no bairro Jardins, em SP

Detenção ocorreu no bairro São Mateus, localizado na zona leste da cidade; até o momento, a polícia já identificou quatro suspeitos, mas um deles permanece foragido

Reprodução O caso ganhou notoriedade após a prisão de William Alex Bueno, em 6 de junho, suspeito de ser o autor do disparo da morte do engenheiro



A polícia de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (16) mais um suspeito envolvido no latrocínio que matou o engenheiro Francisco Paulo de Sebe Filippo, de 57 anos, no bairro Jardins, na capital paulista. A detenção ocorreu no bairro São Mateus, localizado na zona leste da cidade. Embora a identidade do detido não tenha sido revelada, ele é apontado como participante do roubo seguido de morte ocorrido no dia 4 de junho. As investigações continuam em andamento, com a polícia ainda em busca de um quarto suspeito.

O caso ganhou notoriedade após a prisão de William Alex Bueno, em 6 de junho, suspeito de ser o autor do disparo da morte do engenheiro. No mesmo dia, outro dos quatro suspeitos, Wesllen Medeiros da Silva, morreu após trocar tiros com PMs. As câmeras de segurança desempenharam um papel crucial na identificação dos envolvidos, e um dos suspeitos deixou seu celular na cena do crime, o que facilitou o trabalho dos investigadores. Até o momento, a polícia já identificou quatro suspeitos, mas um deles permanece foragido.