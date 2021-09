Policial de folga reage a assalto, fere e prende ladrão na capital paulista

Vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que dois ladrões tentam render o agente da PM

EDISON TEMOTEO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Após o episódio, a polícia fez um cerco na região e conseguiu prender o segundo suspeito, que havia fugido



Dois rapazes são presos depois de tentar assaltar um policial militar em São Paulo. A câmera de segurança mostra os dois ladrões tentando roubar o agente, que estava deixando a namorada em casa. A vítima reage, luta com um dos homens, o derruba e toma a arma do bandido. O comparsa atira e o PM acerta o ladrão que está caído no chão e, em seguida, atira no outro que consegue fugir. Vitor de Freitas, de 24 anos, foi preso e levado para o hospital. A Polícia Civil fez um cerco e conseguiu prender o segundo suspeito, Jhonatan Leite Souza, de 20 anos, que não tinha passagem pela polícia.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida