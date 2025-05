Prefeitura de SP instala faixa de alerta sobre uso de moto por aplicativo após morte de passageira

Larissa Barros Máximo Torres, de 22 anos, morreu no último sábado (24) em um acidente enquanto utilizava o serviço de mototáxi da empresa 99

Reprodução/Jovem Pan Após a morte de Larissa, o serviço foi suspenso na cidade, e as empresas 99 e Uber foram proibidas de operar, sob pena de multa diária



A Prefeitura de São Paulo instalou duas faixas na altura do número 240, na Avenida Tiradentes, local onde Larissa Barros Máximo Torres, de 22 anos, morreu no último sábado em um acidente enquanto utilizava o serviço de mototáxi da empresa 99. As faixas servem como um alerta sobre a proibição do serviço de mototáxi na cidade e destacam a trágica morte da passageira. Esta ação ocorre em meio a um acirrado embate entre a prefeitura e empresas de transporte por aplicativo, como 99 e Uber, que desde janeiro oferecem o serviço de mototáxi na capital paulista, apesar da oposição do prefeito Ricardo Nunes.

Nunes tem se posicionado firmemente contra o serviço de mototáxi, argumentando que a cidade não comporta esse tipo de transporte devido ao trânsito intenso e aos riscos associados. Após a morte de Larissa, o serviço foi suspenso na cidade, e as empresas 99 e Uber foram proibidas de operar, sob pena de multa diária. A suspensão seguiu uma decisão judicial que havia permitido temporariamente o funcionamento do serviço. A prefeitura defende que estudos indicam a inviabilidade do mototáxi em São Paulo, enquanto as empresas insistem na segurança de suas operações, citando experiências bem-sucedidas em outras cidades do Brasil.

Em resposta à instalação das faixas, a empresa 99 emitiu uma nota: “A 99 lamenta o desrespeito e oportunismo com que a Prefeitura de São Paulo trata luto de familiares e amigos da Larissa, mais uma vítima do trânsito paulistano. É lamentável o comportamento de má administração que abriu mão das metas de redução de mortes no trânsito da cidade e se calou diante das mais de 3 mil vidas ceifadas pelo trânsito paulistano, muito antes e sem qualquer relação com a operação de moto apps, mas já durante a administração atual. A plataforma recebe com pesar a notícia do acidente e esclarece que já está presentando devido apoio e acompanhando de perto o caso, além de oferecer um suporte integral aos envolvidos”. Até o momento, a prefeitura não se manifestou sobre as críticas feitas pela empresa.