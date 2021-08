Quadrilha envolvida em roubo a apartamentos de luxo é presa em São Paulo

Caso aconteceu em um condomínio de luxo no Tatuapé, Zona Leste da capital paulista; polícia investiga se os criminosos estão envolvidos em outros episódios semelhantes

Divulgação/SSP Bandidos se passam por amigos de moradores e dizem que vão em um apartamento para conseguir entrar no prédio



A polícia frustrou uma tentativa de assalto em um condomínio de luxo no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Dois homens portando mochilas tentaram entrar no edifício localizado na Rua Nestor de Barros, número 170. O porteiro do edifício desconfiou da dupla e prendeu os dois na clausura entre os portões, ao mesmo tempo avisou o zelador, que chamou a polícia. Os agentes mandaram os criminosos deitarem de bruços para depois algemá-los. Já não é a primeira vez que o condomínio é alvo de invasão. Os bandidos agem sempre da mesma forma: se passam por amigos ou parentes de moradores e dizem que vão em um apartamento para conseguir entrar no prédio. O caso foi registrado no 30º Distrito Policial da Capital Paulista, a polícia investiga se eles estão envolvidos em outros casos semelhantes.

*Com informações do repórter Daniel Lian