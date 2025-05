Quase metade dos alunos burlou regras e levou o celular para escola em fevereiro e março, aponta levantamento

Pesquisa realizada pela organização Equidade.info indicou que, em momentos de dúvida, dois em cada três jovens preferem recorrer ao aparelho eletrônico em vez de perguntar diretamente ao professor

Um levantamento recente realizado pela organização Equidade.info, em parceria com a Frente Parlamentar Mista da Educação, apontou que 63% dos alunos do ensino médio ainda levam seus celulares para a escola diariamente, apesar da proibição vigente. A pesquisa, conduzida entre fevereiro e maio deste ano, revelou que 54% dos estudantes utilizam os aparelhos durante as aulas, 53% no pátio, 32% nos banheiros e 26% na cantina. O coordenador do estudo, professor Guilherme Lichand, da Universidade de Stanford, destacou a dificuldade de desconexão das telas como um dos principais desafios enfrentados por alunos e escolas atualmente. Além disso, a pesquisa apontou que mais da metade dos alunos admite ter dificuldade em reduzir o tempo de uso de dispositivos eletrônicos, tanto na escola quanto fora dela. Esse percentual chega a 62% entre os estudantes do ensino médio.

Os celulares são usados não apenas para comunicação com a família, mas também para enviar mensagens (53%), acessar redes sociais (45%), escutar música (43%) e, em mais de 30% dos casos, assistir a vídeos ou jogar online. Em momentos de dúvida, dois em cada três alunos preferem recorrer ao celular em vez de perguntar diretamente ao professor. A neuroeducadora Fernanda King alertou que o uso excessivo de telas tem alterado o funcionamento cerebral de crianças e adolescentes, resultando em vocabulário reduzido, menor capacidade de raciocínio e dificuldade de concentração. O deputado Rafael Brito, presidente da Frente Parlamentar da Educação, afirmou que a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas já apresenta resultados positivos, embora ainda não tenha alcançado a proibição total desejada. Segundo ele, a redução do uso de celulares em ambientes escolares é percebida por alunos, professores e gestores, trazendo ganhos significativos para a educação.

A pesquisa também destacou que 63% dos alunos guardam o celular na mochila e 59% nos bolsos, enquanto apenas 4% utilizam armários. Além disso, apenas 56% dos alunos estão cientes das novas regras, índice que cai para 47% na região Norte do país. Para enfrentar esse desafio, Fernanda King defendeu a conscientização integrada, envolvendo famílias e adolescentes, como solução para o problema. O levantamento ouviu 1.057 alunos, 207 professores e 145 gestores escolares em 200 escolas públicas e privadas de todo o Brasil, sendo a primeira pesquisa contínua e representativa do ensino básico brasileiro.