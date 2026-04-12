Tiroteio deixa policial e três suspeitos mortos após tentativa de assalto a farmácia em SP

Série de assaltos mobilizou as forças de segurança de São Paulo durante o fim de semana; o alvo principal das quadrilhas são as canetas emagrecedoras

Reprodução/Polícia Militar Um policial militar foi baleado na cabeça e não resistiu aos ferimentos e morreu. Três suspeitos também morreram.



Uma série de assaltos a farmácias mobilizou as forças de segurança de São Paulo durante o fim de semana. O alvo principal das quadrilhas são as canetas emagrecedoras, medicamentos de alto valor comercial que passaram a integrar a lista de prioridades do crime organizado devido à facilidade de revenda no mercado paralelo.

Em Sorocaba, um policial militar morreu e três suspeitos foram mortos durante um confronto armado na madrugada deste sábado (11). O tiroteio ocorreu durante um assalto a uma farmácia na Avenida Carlos Comitre, no bairro Vila Marques.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o policial morto é o soldado Matheus Almeida Rodrigues, de 28 anos, que foi baleado na cabeça durante a ocorrência e não resistiu aos ferimentos. Ele havia ingressado na corporação em 2019 e atuava na cidade.

Ainda de acordo com a SSP, três criminosos, que não tiveram a identidade divulgada, morreram no confronto. Um quarto suspeito, de 19 anos, foi preso em flagrante e reconhecido pelas vítimas. Ele permaneceu preso.

O grupo utilizava um veículo roubado na cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana, no início deste mês. A corporação informou ainda que um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar as circunstâncias da ocorrência, que também é investigada pela Polícia Civil.

Capital

Na capital, um assalto no bairro do Morumbi resultou no prejuízo de R$ 160 mil em mercadorias. Durante a ação, funcionários foram mantidos como reféns sob a mira de armas de fogo. Após perseguição, a Polícia Militar conseguiu prender dois suspeitos e apreender um revólver com numeração raspada.

Segundo o 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, os agentes identificaram movimentação suspeita em frente a um estabelecimento no Morumbi e iniciaram intervenção imediata. A abordagem ao veículo utilizado na ação resultou na prisão de um homem e uma mulher envolvidos no crime.

Dentro do carro, os agentes localizaram grande quantidade de produtos furtados, incluindo medicamentos e canetas injetáveis de alto valor, além de dinheiro, celulares e uma arma com numeração suprimida e seis munições.

Em contato com a representante da farmácia, foi confirmado pela PM que o local havia sido alvo de criminosos armados.

*Com informações de Danúbia Braga