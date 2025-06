Saneamento no rio Pinheiros gera R$ 8 bilhões em benefícios econômicos em 22 anos

Principal economia, de R$ 1,5 bilhão, veio da redução de gastos públicos com saúde, resultado da diminuição de doenças de veiculação hídrica após a expansão do acesso à água tratada e à rede de esgoto

Um estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil nesta segunda-feira (16) aponta que os investimentos em saneamento básico na bacia do Rio Pinheiros, na Grande São Paulo, geraram um retorno econômico de R$ 8 bilhões nas últimas duas décadas. O valor, que já considera o desconto dos custos com as obras, abrange os municípios de São Paulo, Embu das Artes e Taboão da Serra.

Segundo a pesquisa, os benefícios foram impulsionados por diversas frentes. A principal economia, de R$ 1,5 bilhão, veio da redução de gastos públicos com saúde, resultado da diminuição de doenças de veiculação hídrica após a expansão do acesso à água tratada e à rede de esgoto. Além disso, o estudo identificou ganhos significativos com o fomento ao turismo, a geração de empregos e a valorização imobiliária nas áreas próximas ao rio.

O levantamento detalha ainda a ampliação do saneamento na região. Nos últimos 22 anos, 589 mil novos moradores passaram a ter acesso à água tratada e 840 mil foram conectados à rede de coleta de esgoto, melhorando diretamente a qualidade de vida e a saúde da população local.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA