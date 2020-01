SP: Obras para para ampliar corredor entre estações Consolação e Paulista do Metrô começam nesta quinta

Wikimedia Commons Previsão é de que obras terminem no fim deste mês



As obras no acesso entre as estações Consolação, da linha 2-Verde, e Paulista, da linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, começam nesta quinta-feira (2). O corredor entre as estações, que tem 80 metros de extensão e recebe uma grande concentração de pessoas nos horários de pico – e consequentemente, grandes filas – receberá um deslocamento de 37 centímetros da esteira rolante, ampliando o espaço.

A previsão é que as obras sejam concluídas até o fim do mês. Para isso, 48 funcionários trabalharão no processo de forma ininterrupta . “Uma equipe de manutenção com 48 funcionários começará a trabalhar de forma ininterrupta a 0h do dia 2, assim que for encerrada a operação comercial. A previsão é de conclusão dos serviços até o final de janeiro”, informou o Metrô, em nota.

Na primeira semana, em razão do fluxo menor de passageiros, o corredor ficará com a metade da sua área segregada, para a execução dos trabalhos. Na segunda semana, o espaço interditado será reduzido a 25%, para minimizar o impacto ao público e aos finais de semana, a construção volta a ocupar 50%.

Para maior conforto dos passageiros, o Metrô recomenda aos usuários que façam as transferências da linha 4-Amarela nas estações República e Luz durante a ampliação do espaço.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos