Tarcísio diz que afastamento de diretores de escolas está ligado ao baixo desempenho

O governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, anunciou recentemente o afastamento de seis diretores de escolas estaduais devido ao baixo desempenho nas avaliações de qualidade do ensino. A declaração foi feita durante uma agenda no interior do estado, destacando a importância de manter altos padrões educacionais. Segundo o governo e a Secretaria Estadual de Educação, os diretores afastados foram realocados em outras atividades dentro da rede de ensino e estão participando de um curso de requalificação. O governador enfatizou que essa medida é parte de um processo natural quando os resultados esperados pela gestão não são alcançados.

O processo seletivo para a escolha de 91 dirigentes de ensino foi mencionado por Tarciso de Freitas, que ressaltou a necessidade de substituição quando a desempenho desejado não é atingido. O governo está avaliando o desempenho com base nos resultados da Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), na frequência escolar e nas avaliações feitas pelos próprios alunos sobre seus dirigentes e professores. A Secretaria Estadual de Educação afirmou que essa avaliação de desempenho é periódica e que, até o momento, seis diretores foram afastados.

Em contraste, a Prefeitura de São Paulo negou qualquer afastamento de diretores, apesar de 25 deles terem sido selecionados para um curso de requalificação. A prefeitura informou que esses diretores continuam em seus cargos e que o curso, com duração até dezembro, será realizado simultaneamente ao exercício de suas funções. Para isso, um profissional adicional foi designado para auxiliar na direção das 25 escolas envolvidas. Além disso, a prefeitura está monitorando mais de 60 escolas com baixos índices no IDEB em 2023.