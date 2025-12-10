Três pessoas da mesma família morrem após carro ser arrastado por enxurrada em Palhoça (SC)

Casal de estrangeiros e um bebê foram localizados pelos bombeiros em rede de drenagem durante passagem de ciclone em Santa Catarina

Reprodução/Redes sociais Três pessoas da mesma família morrem após carro ser arrastado por enxurrada em Palhoça



O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina confirmou a morte de três pessoas após o veículo em que estavam ser arrastado pela força da água no bairro São João, no município de Palhoça, na Grande Florianópolis. A tragédia ocorreu durante as fortes chuvas provocadas pela passagem de um ciclone extratropical pela região.

O motorista teria tentado atravessar uma área de alagamento deliberadamente, mas perdeu o controle do automóvel devido à forte correnteza. O carro foi levado para uma rede de drenagem situada próxima ao Contorno Viário, uma rota alternativa da região metropolitana.

As vítimas adultas foram identificadas como Mackendy Bernard, de 32 anos, natural do Haiti, e Michelaine Francique, cuja idade não foi confirmada, mas que seria natural da República Dominicana. O casal atuava no ramo imobiliário como corretores, administrando cerca de 300 imóveis na região. O governador do estado, Jorginho Mello, confirmou em pronunciamento que a terceira vítima fatal era um bebê.

O governador lamentou o ocorrido e destacou que as previsões meteorológicas de chuvas intensas se concretizaram, atingindo especialmente a Grande Florianópolis. Como medida preventiva, as aulas foram suspensas na rede estadual e em mais de 100 municípios para diminuir a circulação de pessoas. “Conseguimos avisar com antecedência, se preparar e até suspender as aulas. Mesmo assim, perdemos três moradores hoje”, declarou o governador, prestando solidariedade à família das vítimas e garantindo apoio às prefeituras para a reconstrução das áreas afetadas.

Previsão e alertas

Após o pico da tempestade, a capital catarinense registrou sol entre nuvens e temperaturas em torno de 25°C na manhã seguinte. No entanto, a Defesa Civil mantém o alerta para fortes rajadas de vento, que podem chegar a 100 km/h na Serra Catarinense, em decorrência do deslocamento do ciclone para o oceano. Há também preocupação com a ressaca e a agitação marítima no litoral. As autoridades seguem realizando o levantamento dos estragos em todo o estado.

