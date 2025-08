Lindbergh Farias rebate presidente do Bradesco sobre Lei Magnitsky

Sobre a possibilidade de restringir algumas operações financeiras a Alexandre de Moraes, Marcelo Noronha disse que ‘lei não se discute, se cumpre’; petista citou a Constituição e falou em ‘soberania’

Gabriel Paiva/PT Linbergh Farias é o líder do PT na Câmara



Neste sábado (2), o deputado federal Lindbergh Farias, líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, manifestou-se em resposta a uma declaração de Marcelo Noronha, presidente do Banco Bradesco. Noronha havia comentado sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que “lei não se discute, se cumpre”.

A declaração gerou uma reação imediata de Lindbergh, que criticou a postura do executivo e enfatizou a importância de respeitar as leis nacionais. Nas redes sociais, o parlamentar destacou a soberania nacional, citando a Constituição Federal. Ele lembrou que o artigo primeiro, inciso 1, menciona a soberania do país e afirmou que o Brasil não é uma colônia. O deputado expressou sua rejeição a qualquer forma de “chantagem” contra as instituições brasileiras, especialmente o STF.

Lindbergh Farias é autor de uma ação cautelar protocolada no STF visando impedir que bancos que operam no Brasil apliquem sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes. A iniciativa, diz o deputado, busca proteger a autonomia das instituições brasileiras e garantir que as decisões sobre sanções sejam tomadas de acordo com as leis nacionais, sem influência de legislações estrangeiras.

