‘Preparei-me a vida inteira para isso’, diz Aécio sobre eventual corrida presidencial

O deputado federal deu declaração nesta terça-feira (26) em entrevista exclusiva ao Jornal Jovem Pan

Moreira Mariz/Agência Senado Aécio Neves não descartou disputar o Planalto, mas também não confirmou a intenção de se lançar pré-candidato



O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) disse nesta terça-feira (26) que se “preparou a vida inteira” para disputar a Presidência da República. O congressista deu declaração em entrevista exclusiva ao Jornal Jovem Pan.

Perguntado sobre se lançar ao Palácio do Planalto, Aécio afirmou “ter disposição” e que “estará pronto” para a corrida presidencial. Entretanto, o deputado avalia que uma eventual candidatura sua não teria musculatura em razão da “polaridade” em torno dos nomes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ele também disse que seu atual “papel” é “posicionar o PSDB no centro da política brasileira”.

O congressista criticou a polarização em torno do senador e do chefe do Executivo. Aécio Neves disse que Lula e Flávio “não apontam para o futuro” e classificou o encontro de ambos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como “sem avanços para o Brasil”.

O deputado ainda afirmou que pode ser “construída” uma nova via alternativa a Lula e Flávio. No entanto, não quis classificar como “terceira via”.