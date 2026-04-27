Jovem Pan anuncia Fernando Pelegio como Diretor Artístico e de Programação

A chegada do executivo acontece em um momento estratégico da Jovem Pan, que iniciou sua expansão na TV aberta no fim de 2025

Jovem Pan

A Jovem Pan anuncia a chegada de Fernando Pelegio como seu Diretor Artístico e de Programação. Com uma trajetória consolidada de mais de quatro décadas na televisão brasileira, sendo mais de 30 anos em posição de liderança executiva, o profissional chega para reforçar a estratégia de conteúdo e expansão da emissora.

A chegada do executivo acontece em um momento estratégico da Jovem Pan, que iniciou sua expansão na TV aberta no fim de 2025 e intensificou esse movimento no início de 2026, ampliando sua presença em diversas praças do país. Reconhecida por seu DNA inovador e por sua atuação multiplataforma, integrando rádio, TV e digital, a emissora reforça agora o foco no crescimento e na consolidação de sua operação no sinal aberto, buscando ampliar audiência e alcance nacional.

“Voltar a trabalhar com a família Carvalho será um enorme prazer. Foi ao lado deles que dei meus primeiros passos profissionais e onde aprendi, na prática, o verdadeiro significado de respeito, dedicação e visão empreendedora. Sempre admirei a forma como conduzem seus projetos, com amor pela comunicação, seriedade nas relações e uma honestidade que inspira confiança. Entrar para a família Jovem Pan me enche de orgulho e me motiva demais para contribuir com esta importante empresa, hoje atuante em todas as plataformas disponíveis e sendo relevante em todas elas. Para mim, mais do que um reencontro profissional, é a oportunidade de reviver valores que ajudaram a moldar minha trajetória e continuar contribuindo com pessoas que admiro profundamente”, afirma Fernando Pelegio.

Pelegio construiu grande parte de sua carreira em uma das principais emissoras de TV aberta do país, onde esteve à frente de áreas estratégicas como Produção, Promoção e Programação, contribuindo diretamente para o posicionamento de uma das maiores redes de televisão do Brasil. Ao longo desse período, liderou equipes, desenvolveu projetos de alto impacto e participou da cobertura de eventos internacionais relevantes, incluindo Copas do Mundo e campanhas presidenciais.

“A experiência e o olhar estratégico do Pelegio serão fundamentais para fortalecer nossa programação, acelerar o crescimento da Jovem Pan e ampliar ainda mais a conexão com o público, especialmente neste momento de expansão na TV aberta”, afirma Roberto Araujo, CEO da Jovem Pan.

Com forte visão estratégica e profundo conhecimento do comportamento da audiência, Fernando Pelegio assume o desafio de impulsionar a grade da Jovem Pan, fortalecendo a conexão entre seus diferentes canais de distribuição e acelerando a expansão no ambiente de TV aberta. Sua chegada marca um novo momento para a emissora, que segue investindo em talentos e inovação para consolidar sua presença no cenário nacional.