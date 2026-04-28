ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A demora em sair a delação de Daniel Vorcaro pode sinalizar o quê?

A demora em sair a delação de Daniel Vorcaro pode sinalizar o quê?

0% Dificuldades em fechar o acordo; Vorcaro não revelou novidades. 30 votos 0% Acordo já está fechado, mas estão acertando detalhes dos valores a serem devolvidos. 10 votos 0% Autoridades estão verificando quais dos investigados podem colaborar mais. 4 votos Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.