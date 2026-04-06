ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que Lula pode desistir de disputar a reeleição? Por Jovem Pan 06/04/2026 17h05 Você acredita que Lula pode desistir de disputar a reeleição? 0% Sim, acredito. Ele irá se dedicar à vida pessoal. 2 votos 0% Não acredito. Ele tentará o quarto mandato a qualquer custo. 4 votos 0% Depende das pesquisas, se estiver bem, sim. Caso contrário, escalará Haddad. 0 votos Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar *As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
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