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ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que Lula pode desistir de disputar a reeleição?

  • Por Jovem Pan
  • 06/04/2026 17h05
  • BlueSky
OS PINGOS NOS IS - 03/04/26

Você acredita que Lula pode desistir de disputar a reeleição?

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*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
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