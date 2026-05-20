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ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você defende a limitação do alcance do foro privilegiado?

  • Por Jovem Pan
  • 20/05/2026 17h10 - Atualizado em 20/05/2026 18h47
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OS PINGOS NOS IS - 07/05/26

Você defende a limitação do alcance do foro privilegiado?

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*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
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