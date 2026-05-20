ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você defende a limitação do alcance do foro privilegiado?

Você defende a limitação do alcance do foro privilegiado?

0% Sim, no Brasil há muita autoridade com foro privilegiado. 11 votos 0% Não, o foro é importante para preservar a atuação do servidor. 0 votos 0% Depende, casos sem conexão com o cargo devem ir para 1ª instância. votos Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.