Criador do Easy Taxi diz que não existe fórmula mágica para empreender: ‘Só picareta vende isso’

O empreendedor Tallis Gomes, fundador do aplicativo Easy Taxi, foi o entrevistado do Pânico, da Jovem Pan, nesta terça-feira (25) e falou sobre oportunidades de negócios para novos empresários ou quem ainda está aprendendo a ser aventurar nesse mundo. Segundo ele, é essencial ter foco e objetivos bem estabelecidos. “Se eu tivesse a fórmula mágica [para o sucesso], eu não contava. Eu não tenho fórmula mágica de nada, só picareta que vende isso por aí. O que eu tenho é um pouco de jornada. Já são 18 anos liderando pessoas e empreendendo, comecei bem cedo com meu negócio. A vida inteira o que deu certo para mim foi consistência e disciplina naquilo que eu iria fazer (…) Se tem uma coisa que eu me diferencio dos outros, é que eu insisto mais no que estou fazendo”, contou.

Gomes não está mais a bordo da Easy Taxi, que, de acordo com ele, já chegou a 35 países. Relembrando a criação do app, Tallis disse que as boas ideias sempre nascem de problemas. “O bom empreendedor percebe um problema relevante pela qual as pessoas pagariam. A grande pergunta é essa porque ideia é fácil, a gente senta um monte de gente aqui na mesa e vamos ter ideias. O difícil é achar um problema relevante que ninguém resolveu ainda”, pontuou. O empreendedor ainda ressaltou que se a resolução do problema for fácil demais, nem vale o esforço ou investimento nela. “Se a sua ideia for tão fácil de ser executada a ponto de se você contar ela para mim, eu executo, essa ideia não tem barreira de entrada nenhuma, então nem gasta tempo com isso”, aconselhou.