Neto será presidente do Corinthians? Veja a resposta de Vampeta 

O comentarista do Grupo Jovem Pan falou o que sabe sobre o apresentador, que, recentemente, manifestou vontade de comandar a diretoria do Timão

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/@craqueneto Vampeta falou sobre a possibilidade de Neto assumir a presidência do Corinthians



José Ferreira Neto, mais conhecido como Neto, trabalha no Grupo Bandeirantes desde 1999, mas não deixa as suas raízes para trás. Constantemente, o ex-jogador afirma que pretende ser presidente do Corinthians, clube onde tornou-se ídolo após conquistar o Campeonato Brasileiro (1990), a Supercopa do Brasil (1991) e o Paulistão (1997). Mas será que ele irá, de fato, pedir demissão da emissora para assumir o comando do Timão? A questão foi levantada na edição desta semana do programa “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan.

“Pô, o Neto fala todo dia no programa dele que ele quer ser presidente do Corinthians, mas ganhando R$ 1 milhão por mês na Band e fazendo várias propagandas, ele não vai largar tudo isso para ser presidente do clube, não. Isso aí, na minha opinião, é história”, falou Vampeta. Recentemente, em abril deste ano, Neto declarou que não tem vocação para ser treinador, dizendo que a sua vontade é fazer parte da diretoria do clube do Parque São Jorge. “Eu não tenho vocação para ser treinador, nunca vou ser. Minha vocação é para ser presidente do Corinthians e é isso que eu vou ser. O próximo presidente do Corinthians sou eu”, cravou o comentarista da Band, que poderá se candidatar em 2023, quando encerra o mandato de Duílio Monteiro Alves.

