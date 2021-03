Complexos vitamínicos: tomar ou não tomar?

As vitaminas são importantes para a manutenção da saúde e para o fortalecimento do sistema imunológico; saiba se a suplementação é uma boa opção para garantir o equilíbrio desses nutrientes no organismo

As vitaminas são nutrientes essenciais ao equilíbrio metabólico do corpo. Geralmente, são obtidas por meio de uma alimentação adequada. E, na quantidade certa, contribuem para a manutenção da saúde e para o fortalecimento do sistema imunológico. As vitaminas podem ser divididas em lipossolúveis, ou seja, que são dissolvidas em gorduras, e não lipossolúveis. As únicas não lipossolúveis são as vitaminas do complexo B e a C. As vitaminas B são essenciais em várias funções do organismo, principalmente metabólicas e ligadas ao sistema nervoso. Já a vitamina C possui propriedades antioxidantes, além de auxiliar na proteção do sistema imunológico. Como são vitaminas que se dissolvem em água, quando ingeridas em excesso, o organismo tende a aproveitar apenas o necessário, eliminando o restante pela urina.

No grupo das lipossolúveis estão as demais vitaminas (A, D, E e K). A vitamina A é uma aliada importante da visão e do processo de crescimento. Já a D atua na circulação sanguínea, favorecendo a absorção de nutrientes, e tem como fonte principal os raios ultravioletas. Por isso, a importância de se expor ao sol. A vitamina E possui ação antioxidante e a vitamina K tem papel importante na coagulação sanguínea e também é produzida por bactérias do intestino. Mas, atenção! Em excesso, as vitaminas lipossolúveis se acumulam no organismo e podem desencadear processos de intoxicação. Dificilmente o acúmulo desses nutrientes está relacionado à alimentação. Quando isso ocorre, geralmente é pela ingestão inadequada de complexos vitamínicos.

O médico da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e chefe do grupo de Obesidade do HCFMUSP, Márcio Mancini, explica que a suplementação só é indicada para casos específicos. “É mandatório que todo paciente submetido à cirurgia bariátrica receba uma suplementação de vitaminas e tenha os níveis de vitaminas e minerais dosados, pelo menos, uma vez por ano. Bebês depois do nascimento normalmente recebem uma suplementação de vitamina A e vitamina D. Adultos saudáveis não precisam tomar complexos vitamínicos. Eles acabam não tendo utilidade para a maioria das pessoas e a saúde dessas pessoas não vai ficar melhor por tomar esses suplementos”. Em geral, a deficiência de vitaminas pode apresentar alguns sintomas, como cansaço persistente, atrasos no crescimento, pele seca e cabelos e unhas quebradiços. Neste caso, procure o médico e não tome complexos vitamínicos por conta própria. Tá Explicado?

