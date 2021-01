Cinco mitos sobre alimentação

Saiba o que é verdade e o que é mentira sobre determinados alimentos que estão muito presentes no dia a dia

Pixabay/RitaE Os ovos são ótimas fontes de proteína e outros nutrientes; a recomendação é consumir até três ao dia, em situações normais, e para quem tem colesterol alto, no máximo uma unidade



Sabe aquelas crenças alimentares nas quais muita gente passa a vida acreditando? Com a orientação da nutróloga Marcella Garcez Duarte, que é diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, o Tá Explicado desvendou cinco mitos relacionados à comida para você nunca mais se deixar enganar! Primeiro, ovos não aumentam o colesterol. Apenas 30% do colesterol que circula no organismo vem da alimentação. Todo o restante é produzido pelo fígado. Ou seja, não dá para dizer que o ovo, sozinho, vai trazer prejuízos para a saúde. Práticos, versáteis e saborosos, são ótimas fontes de proteína e outros nutrientes. A recomendação é consumir até três ovos ao dia. Já para quem tem colesterol alto, o ideal é, no máximo, um.

O segundo mito é que comer à noite engorda. É verdade que ao dormir há uma redução do gasto de energia, o que aumenta a chance do organismo armazenar calorias em forma de gordura. Só que o relógio é o que menos vai interferir neste processo. Opte por um jantar leve com carboidratos complexos, que são aqueles de baixo índice glicêmico, como legumes e verduras, proteínas magras e gorduras boas, como ovos, amêndoas e castanhas, que você não vai se arrepender. Para quem faz qualquer coisa para cortar o pãozinho da dieta, atenção! Tapioca não é menos calórica que pão. Pelo contrário! A tapioca, que nada mais é do que um amido extraído da mandioca, tem muitas calorias e índice glicêmico maior que o pão francês e que o açúcar branco. É uma boa opção só para quem realmente tem sensibilidade ao glúten.

Outro mito que engana muita gente que faz dieta é que farinha integral não engorda. Não é verdade! Tanto o pão integral, como o pão branco, têm praticamente a mesma quantidade de calorias. Porém, como o integral é mais rico em fibras, tem menor índice glicêmico. O que é uma característica muito positiva, principalmente para pessoas com alterações no metabolismo de açúcares. E, para fechar, café não faz mal! O tradicional cafezinho é uma bebida funcional com mais de 20 compostos bioativos benéficos à saúde. Consumido com moderação é saudável e ainda ajuda na prevenção de doenças. Só deve ser evitado por pessoas com distúrbios psiquiátricos, insônia, hipertensão, portadores de doenças cardíacas, gestantes e crianças. Tá Explicado?

