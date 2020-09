O que é inflação e como ela interfere na sua vida?

Em agosto, o IPCA, que mede a inflação oficial do Brasil, subiu 0,24%. Sabe o que isso significa? Entenda o que é este índice

Stevepb/Pixabay Em 2020, o setor de transportes passou a ser apontado como o principal gasto das famílias, seguido de alimentação e bebidas



Conhecer pelo menos o básico sobre alguns conceitos econômicos pode ajudar a planejar melhor o orçamento. Todo mês, o IPCA é calculado pelo IBGE por meio de uma pesquisa de preços de produtos e serviços no varejo. Neste ano, o setor de transportes passou a ser apontado como o principal gasto das famílias, tornando-se o maior componente da inflação (20,8%), seguido de alimentação e bebidas (18,99%), habitação (15,16%), saúde e cuidados pessoais (13,46%). A pesquisa é feita em 16 cidades do país e os preços encontrados são comparados com os do mês anterior, resultando na variação geral de preços no período – a inflação.

Mas por que é importante saber disso? Como a inflação aponta a variação do custo de vida, isso permite às famílias um consumo mais consciente. Se o indicador segue em tendência de alta, significa que os preços estão aumentando. Agora, quando o IPCA cresce menos de um mês para o outro, não quer dizer que os preços baixaram! Inflação menor é sinal de que o aumento no preço dos produtos foi abaixo do que o registrado no período anterior. O índice só indicará redução na média de preços quando for negativo, ou seja, quando houver deflação.

Foi o que aconteceu nos meses de abril e maio desde ano. Os índices ficaram em 0,31% e 0,38% negativos. Reflexo da redução da atividade econômica no auge da pandemia do novo coronavírus. A meta de inflação do governo, para 2020, é de 4%. No acumulado do ano, até agosto, o índice está em 2,44%. Se acompanhar o IPCA mensalmente já é importante para os consumidores em geral, para quem investe, então, é fundamental. Isso porque o índice acaba influenciando todos os tipos de investimento. Afinal, rendimento abaixo da inflação significa perder dinheiro. A última coisa que um investidor quer que aconteça. Tá explicado?

