Jovem Pan tira dúvidas com o novo ‘Tá Explicado’

A fim de ajudar o público a esclarecer dúvidas sobre temas factuais relevantes e em destaque no Brasil e no mundo, emissora lança série jornalística

O “Tá Explicado” terá três episódios inéditos por semana, que serão transmitidos entre os breaks comerciais durante a programação da Jovem Pan



O grupo Jovem Pan estreia nesta segunda-feira, 7, a sua nova série jornalística: o “Tá Explicado”. As produções terão como objetivo esclarecer assuntos diversos e atuais que interferem diretamente ou indiretamente na vida das pessoas, como política, economia, saúde, tecnologia, curiosidades e cultura. Apresentados e produzidos pela jornalista Lívia Zanolini, experiente apresentadora de telejornalismo, os episódios contam com a participação de especialistas, com o objetivo de tornar as explicações mais didáticas. Com duração entre dois e cinco minutos, o “Tá Explicado” terá três episódios inéditos por semana, que serão transmitidos entre os breaks comerciais durante a programação da Jovem Pan. Internautas, ouvintes e telespectadores poderão interagir sugerindo temas sobre os quais gostariam de saber. “A ideia é explicar, de maneira simples e rápida, assuntos curiosos ou de difícil entendimento para a maioria das pessoas. Faremos um resumo simplificado da notícia, sempre com o olhar detalhado de um especialista no assunto”, comenta Lívia.

O primeiro episódio irá abordar o tema da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), que está em alta devido às discussões acirradas sobre a reforma tributária na esfera federal. A jornalista esclarecerá, por exemplo, o motivo e o período em que a contribuição foi criada e como sua cobrança era feita. O episódio seguinte vai responder uma dúvida que muitos têm. Será que tomar remédio vencido faz mal ou o medicamento simplesmente perde o efeito? E, justamente na semana em que é comemorado o Dia Mundial da Alfabetização, 8, o terceiro episódio trará os índices de analfabetismo no Brasil.

Para mandar sugestões ou sugerir temas, basta enviar um e-mail para online@jovempan.com.br, com o assunto “Tá Explicado”. É possível acompanhar, também, todos os episódios no Panflix, o serviço de streaming que reúne todo o conteúdo de vídeo e áudio do grupo. O aplicativo do Panflix está disponível para download nas lojas da Apple Store e do Google Play e pode ser usado e baixado gratuitamente.