‘Se não fosse a pandemia, eu não estaria aqui com vocês’, diz Mario Jr

No Tô na Pan desta sexta, os apresentadores conversaram com o dono do bordão “roi, Letícia, né?” e com os influencers Álvaro e Nanda Carol

Reprodução/Instagram Mario Júnior tem 3.8 milhões de seguidores no Tik Tok



Os tiktokers Álvaro, Nanda Carol e Mário Jr estiveram na edição desta sexta-feira, 30, do Tô na Pan para falaram sobre a profissão de influencer. “Eu tinha minha profissão lá na Inglaterra, trabalha num hotel, e por conta da quarentena não tinha nada para fazer. Tava entediado em casa e comecei a gravar vídeo para a internet de brincadeira. E ai, do nada, estourou. É muita loucura, de verdade”, conta Mario, conhecido como lzmaario no Tik Tok. O influencer afirmou que se não fosse a pandemia, ele nunca teria a oportunidade de estar no programa, pois foi o isolamento social que o incentivou a começar a gravar vídeos.

“Eu fiz um vídeo da minha formatura do terceiro ano, bêbado, saí do carro, dei uns gritos e soltei um bordão”, explica Álvaro sobre o seu estouro nas redes. O influencer já foi convidado para participar de uma live do Justin Bieber a pedido próprio cantor. Nanda Carol começou de forma despretensiosa também, fazendo vídeo com os amigos. Tanto Álvaro quanto Nanda ganharam mais de 1 milhão de seguidores durante a quarentena. O dono de “roi, Letícia, né?” tem 3.8 milhões de seguidores no Tik Tok. Mario também contou que foi convidado para participar de A Fazenda 12, mas acreditou que não era o momento de entrar no reality. “Estava muito no começo”, justificou. Entre o Big Brother Brasil e A Fazenda, Álvaro escolheria o reality show do Plim Plim. “Não sairia do conforto da minha casa para correr atrás de ganso e galinha”, diz.