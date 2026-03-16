Anvisa manda recolher esmaltes da Impala com substância proibida
Os produtos da marca contêm o composto TPO, proibido em cosméticos no Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (16) o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala por conter uma substância proibida em cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no Brasil.
O anúncio do recolhimento dos produtos da empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).
No dia 30 de outubro de 2025, a Anvisa publicou uma alteração das substâncias proibidas em cosméticos no Brasil, entre elas a INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), presente em alguns dos esmaltes da marca.
Veja a lista dos produtos recolhidos:
- Plus Gel Esmalte Impala Gel (todos os lotes)
- Esmalte Gel Impala Gel Plus (todos os lotes)
- Gel Plus Impala Esmalte Gel (todos os lotes)
- Esmalte Gel Plus Impala (todos os lotes)
- Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear (todos os lotes)
A Jovem Pan tenta contato com a Impala sobre a decisão da Anvisa. Se houver resposta, o texto será atualizado.
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