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Anvisa manda recolher esmaltes da Impala com substância proibida

Os produtos da marca contêm o composto TPO, proibido em cosméticos no Brasil

  • Por Jovem Pan
  • 16/03/2026 15h13 - Atualizado em 16/03/2026 15h20
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Foto: Divulgação Esmaltes gel da marca Impala Esmaltes gel da marca Impala

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (16) o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala por conter uma substância proibida em cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no Brasil.

O anúncio do recolhimento dos produtos da empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

No dia 30 de outubro de 2025, a Anvisa publicou uma alteração das substâncias proibidas em cosméticos no Brasil, entre elas a INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), presente em alguns dos esmaltes da marca.

Veja a lista dos produtos recolhidos:

  • Plus Gel Esmalte Impala Gel (todos os lotes)
  • Esmalte Gel Impala Gel Plus (todos os lotes)
  • Gel Plus Impala Esmalte Gel (todos os lotes)
  • Esmalte Gel Plus Impala (todos os lotes)
  • Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear (todos os lotes)

A Jovem Pan tenta contato com a Impala sobre a decisão da Anvisa. Se houver resposta, o texto será atualizado.

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