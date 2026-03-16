Anvisa manda recolher esmaltes da Impala com substância proibida

Os produtos da marca contêm o composto TPO, proibido em cosméticos no Brasil

Foto: Divulgação Esmaltes gel da marca Impala



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (16) o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala por conter uma substância proibida em cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no Brasil.

O anúncio do recolhimento dos produtos da empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

No dia 30 de outubro de 2025, a Anvisa publicou uma alteração das substâncias proibidas em cosméticos no Brasil, entre elas a INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), presente em alguns dos esmaltes da marca.

Veja a lista dos produtos recolhidos:

Plus Gel Esmalte Impala Gel (todos os lotes)

Esmalte Gel Impala Gel Plus (todos os lotes)

Gel Plus Impala Esmalte Gel (todos os lotes)

Esmalte Gel Plus Impala (todos os lotes)

Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear (todos os lotes)

A Jovem Pan tenta contato com a Impala sobre a decisão da Anvisa. Se houver resposta, o texto será atualizado.