Câncer de bexiga: por que falar sobre tabagismo é falar sobre prevenção?

Pesquisa inédita do Ipsos-Ipec revela que 40% dos brasileiros desconhecem a relação entre tabagismo e câncer de bexiga. A oncologista Dra. Camilla Gaspari alerta para a importância da prevenção e do reconhecimento dos sinais da doença

O câncer de bexiga ainda recebe pouca atenção, apesar de sua relevância para a saúde pública. A doença se desenvolve, na maioria dos casos, nas células que revestem a parte interna do órgão e está entre os tumores mais incidentes nos homens no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), aproximadamente 70% dos diagnósticos ocorrem na população masculina. Entre os homens, a doença corresponde a 3 a 3,5% dos casos de câncer no país, excluindo os tumores de pele não melanoma. Embora seja mais frequente nesse público, não deve ser tratada apenas como um câncer masculino.

Entre os principais fatores de risco está o tabagismo, uma associação ainda pouco conhecida. Quando se fala nos prejuízos causados pelo cigarro, o câncer de pulmão costuma ocupar o centro da conversa. No entanto, as substâncias presentes na fumaça são absorvidas pelo organismo, chegam à circulação sanguínea e, posteriormente, são eliminadas pelos rins por meio da urina. Ao permanecerem em contato com o revestimento da bexiga, podem contribuir para alterações celulares relacionadas ao desenvolvimento do câncer.

Uma pesquisa inédita realizada pelo Ipsos-Ipec, encomendada pelo Instituto Oncoguia e pela Pfizer para compreender a percepção dos brasileiros sobre o câncer de bexiga, dimensiona essa lacuna de informação: 40% da população não sabe que o tabagismo está associado à doença. O dado reforça a necessidade de ampliar a compreensão sobre os impactos do cigarro para além dos órgãos mais frequentemente lembrados.

Levar essa informação à população também significa falar sobre prevenção. De acordo com o INCA, depois de alguns anos sem fumar, o risco de câncer de bexiga pode cair pela metade em comparação com o de quem continua fumando. Parar de fumar é uma decisão que beneficia a saúde de diferentes maneiras e deve ser apoiada com orientação e acompanhamento profissional.

O desconhecimento, porém, não se restringe aos fatores de risco. A pesquisa mostra que 81% das pessoas com 60 anos ou mais desconhecem o câncer de bexiga ou apenas ouviram falar sobre a doença. Trata-se de um resultado especialmente preocupante porque a idade acima de 55 anos está entre os fatores associados à maior incidência. Justamente entre pessoas mais expostas à doença, ainda falta informação para reconhecer riscos e sinais de alerta.

Um dos sintomas que exigem atenção é a presença de sangue na urina, chamada hematúria. Embora possa estar relacionada a diferentes condições e nem sempre signifique câncer, essa alteração está entre os primeiros sinais do câncer de bexiga e precisa ser investigada. Ainda assim, apenas 57% dos homens entrevistados associam esse sintoma à doença. Entre as pessoas com 60 anos ou mais, 32% não reconhecem o sintoma como um possível sinal de alerta para a doença.

Os resultados revelam um contraste importante: 88% dos participantes entendem que o diagnóstico precoce aumenta as chances de sucesso do tratamento, mas uma parcela expressiva da população não identifica um dos principais sinais da doença. Reconhecer a importância do diagnóstico em fase inicial não é suficiente se as alterações que devem levar à procura por atendimento permanecem desconhecidas ou são normalizadas.

Atualmente, não há recomendação de rastreamento populacional para pessoas sem sintomas, pois as evidências disponíveis não demonstram que essa estratégia ofereça mais benefícios do que riscos. Nesse contexto, conhecer o próprio corpo e buscar avaliação médica diante de sangue na urina ou de outras alterações persistentes é fundamental para que as causas sejam investigadas adequadamente.

Tornar o câncer de bexiga mais conhecido exige uma conversa que conecte prevenção, fatores de risco e reconhecimento dos sintomas. Ao esclarecer a relação da doença com o tabagismo e ajudar a população a identificar sinais de alerta, a informação deixa de ser apenas conhecimento: torna-se uma ferramenta para escolhas mais conscientes e para a busca oportuna por cuidado.

Camilla Gaspari – CRM/SP: 140.186 |RQE: 59194

Diretora Médica de Oncologia da Pfizer