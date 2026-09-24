Troponina alta significa infarto? A nova definição que muda esse diagnóstico

Um exame de troponina alterado mostra que houve lesão das células do coração, mas não significa necessariamente infarto. A cardiologista Dra. Ana Paula Garcia explica o que mudou com a nova definição internacional e por que identificar a causa da alteração é fundamental

Uma pessoa chega ao pronto-socorro com falta de ar, mal-estar ou dor no peito. Entre os exames solicitados está a troponina, uma proteína liberada no sangue quando ocorre lesão das células do músculo cardíaco. O resultado vem elevado e surge imediatamente a preocupação: foi um infarto? Nem sempre.

Essa distinção, que já vinha sendo construída nos últimos anos, acaba de ganhar critérios mais claros com a 5ª Definição Universal de Infarto do Miocárdio, publicada em 2026 pelas principais sociedades internacionais de cardiologia. O documento reforça um conceito fundamental: troponina elevada indica injúria miocárdica, mas, para diagnosticar um infarto, é necessário demonstrar também que essa lesão ocorreu em um contexto de isquemia aguda.

Em outras palavras, todo infarto envolve uma injúria do músculo cardíaco, mas nem toda injúria é um infarto.

Por que a troponina pode aumentar sem haver infarto?

As troponinas cardíacas são proteínas presentes nas células do músculo do coração. Quando essas células sofrem uma lesão, ocorre liberação de troponina na circulação. Com os testes de alta sensibilidade utilizados atualmente, conseguimos detectar quantidades muito pequenas dessa proteína.

Quando o valor está acima do limite superior de referência, existe injúria miocárdica. Se medições sucessivas mostram elevação ou queda da troponina, falamos em injúria aguda. Quando os valores permanecem elevados, mas relativamente estáveis, a lesão pode ser considerada crônica. Nenhuma dessas situações, isoladamente, permite afirmar que houve infarto.

Insuficiência cardíaca, miocardite, sepse, arritmias, embolia pulmonar, doença renal e diferentes doenças críticas podem estar associadas à elevação da troponina. O coração sofreu algum grau de agressão, mas o mecanismo pode não ser o mesmo de um infarto.

Essa diferença é importante porque o tratamento depende da causa. Não faria sentido tratar automaticamente toda elevação de troponina como se existisse um trombo obstruindo uma artéria coronária.

Então, quando é realmente infarto?

Para que a injúria miocárdica aguda seja classificada como infarto, é preciso haver evidência de isquemia miocárdica aguda, ou seja, de que o músculo cardíaco sofreu pela redução do suprimento de sangue e oxigênio.

Essa evidência é construída pelo conjunto das informações. Entram nessa avaliação sintomas compatíveis, alterações isquêmicas no eletrocardiograma e exames de imagem capazes de mostrar uma nova perda de músculo viável ou alteração da contração em padrão compatível com isquemia. A investigação das artérias coronárias também pode revelar a causa do evento.

Portanto, o diagnóstico não deve ser feito olhando apenas para um número no exame de sangue. Troponina, sintomas, eletrocardiograma, contexto clínico e, quando necessários, exames de imagem precisam conversar entre si.

A nova definição internacional procura justamente tornar essa interpretação mais objetiva e reduzir situações em que uma elevação de troponina recebe automaticamente o rótulo de infarto.

Adeus aos tipos 1, 2, 3, 4 e 5

Outra mudança importante de 2026 está na nomenclatura. A classificação anterior dividia o infarto em tipos numerados de 1 a 5, com subdivisões. O novo documento substituiu esse sistema por três categorias clínicas que procuram descrever melhor o mecanismo envolvido.

O infarto primário ocorre espontaneamente por um problema agudo na própria circulação coronariana. O exemplo mais conhecido é a ruptura ou erosão de uma placa de aterosclerose com formação de trombo, mas a categoria também inclui situações como dissecção espontânea da coronária, embolia e espasmo coronariano.

O infarto secundário acontece quando outra condição aguda provoca desequilíbrio entre a quantidade de oxigênio de que o coração necessita e aquela que consegue receber. Isso pode ocorrer, por exemplo, diante de anemia importante, hipóxia, alterações intensas da pressão ou algumas arritmias. Para ser chamado de infarto, entretanto, continua sendo necessária evidência de isquemia. Ter uma doença grave e troponina elevada, por si só, não basta.

Já o infarto relacionado a procedimento decorre de uma complicação de uma intervenção cardíaca percutânea ou cirúrgica, dentro dos critérios definidos pelo novo consenso.

Essa reorganização não é apenas uma troca de nomes. Identificar o mecanismo é importante porque pacientes com troponina elevada podem precisar de tratamentos completamente diferentes.

Uma mudança especialmente importante para as mulheres

A 5ª Definição Universal também reforça uma questão que vinha ganhando importância nos testes de troponina de alta sensibilidade: homens e mulheres não devem necessariamente ser avaliados pelo mesmo limite de referência.

Em média, mulheres apresentam concentrações de troponina menores do que homens. Quando se utiliza um único ponto de corte para ambos os sexos, existe o risco de deixar de reconhecer injúria miocárdica em algumas mulheres.

Por isso, o novo documento recomenda a utilização do percentil 99 específico para cada sexo na definição de injúria miocárdica, quando esses limites estiverem estabelecidos para o ensaio utilizado pelo laboratório.

Isso não significa que exista um “exame feminino” de infarto. Significa interpretar um biomarcador levando em consideração diferenças biológicas capazes de interferir no diagnóstico.

A troponina continua sendo uma das ferramentas mais importantes da cardiologia de emergência. O que mudou foi a maneira de interpretar seu significado.

Um resultado elevado diz ao médico que existe lesão do músculo cardíaco e que é necessário descobrir por quê. Infarto é uma das possibilidades, mas não é a única. A nova definição deixa essa diferença mais clara e, ao separar a presença de lesão do mecanismo que a provocou, ajuda a direcionar a investigação e o tratamento para aquilo que realmente está acontecendo com o coração.

Dra. Ana Paula Garcia – CRM/SP – 151.840

Cardiologista e membro da Brazil Health