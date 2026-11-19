O cirurgião bucomaxilofacial Erico Vlasic Campello explica como o hábito de apertar os dentes pode causar desconforto no ouvido e aponta sinais que merecem atenção

Você já foi ao otorrino com dor no ouvido, ouviu que “está tudo normal” e saiu do consultório sem resposta? Isso é mais comum do que parece. E, muitas vezes, o problema nem está no ouvido: está na boca. Ou melhor, na forma como você usa a mandíbula sem perceber.

O nome disso é bruxismo: o hábito de ranger ou apertar os dentes. Parece simples, mas os números impressionam. Segundo a OMS, cerca de 40% das pessoas convivem com o distúrbio. No Brasil, a Associação Brasileira de Odontologia fala em pelo menos 80 milhões de pessoas. E o problema está crescendo: entre as crianças, 84,8% dos ortodontistas e odontopediatras ouvidos em um estudo da UFPel perceberam aumento nos diagnósticos durante a pandemia.

Por que o ouvido dói se o problema é na mandíbula?

Porque a articulação temporomandibular, a ATM, que liga a mandíbula ao crânio, fica a poucos milímetros do canal auditivo. Quando os músculos da mastigação trabalham demais, a dor se espalha e vai parar no ouvido. Não há infecção nem lesão ali. Por isso, o exame mostra um resultado normal e a dor continua. A articulação “engana” quem sente e quem examina.

Como cirurgião bucomaxilofacial do Hospital CEMA, vejo isso com frequência. Muita gente chega ao consultório depois de meses tratando o que acredita ser uma dor de ouvido. O desconforto é real, mas a origem é outra. Essa peregrinação entre especialistas cansa, custa caro e atrasa o tratamento certo para o paciente.

Bruxismo não acontece só à noite

Muita gente acha que bruxismo é coisa de quem range os dentes dormindo. Mas existe também o bruxismo de vigília: apertar os dentes sem perceber durante o trabalho, no trânsito, diante do celular ou do computador.

Faça um teste agora: sua boca está fechada com os dentes encostados? O certo é o contrário. A posição de repouso correta é com os lábios fechados e os dentes separados. Dente com dente o dia inteiro já é sinal de sobrecarga.

Os sinais vão muito além da boca

O bruxismo pode causar dor de cabeça constante, zumbido, tontura e dores no pescoço, na nuca, nos ombros e até na coluna. E o desgaste é silencioso: o esmalte e a dentina vão sumindo, dentes e próropes quebram, a sensibilidade aumenta e os dentes podem ficar com mobilidade.

Fique atento se você tem:

 dor ou pressão no ouvido sem diagnóstico de infecção;

 mandíbula travada ou dolorida ao acordar;

 estalos ao abrir a boca;

 dor de cabeça frequente, principalmente nas têmporas;

 dentes desgastados, lascados ou sensíveis;

 zumbido ou sensação de ouvido tampado.

Tem tratamento?

Tem, e ele é individualizado. Entre as opções estão a placa de proteção para dormir, a melhora da qualidade do sono, a fisioterapia e o controle do estresse. Em casos selecionados, também podem ser indicadas a toxina botulínica ou a laserterapia.

Minha opinião é direta: quanto antes o diagnóstico for feito, mais simples será o tratamento. Esperar o dente quebrar ou a dor virar crônica só complica o caminho. Se você se identificou com algum desses sinais, não adie: procure um especialista. Seu ouvido, sua cabeça e seus dentes agradecem.

Dr. Erico Vlasic Campello – CRO 77724

Cirurgião bucomaxilofacial do Hospital CEMA