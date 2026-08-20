Dor na perna ao caminhar: quando é sinal de alerta
Existe um tipo de dor na perna que é diferente de tudo que parece uma dor muscular comum: ela aparece sempre depois de andar uma certa distância, obriga a pessoa a parar, passa com o descanso e volta assim que a caminhada recomeça.
A Dra. Andréa Klepacz, cirurgiã vascular, explica por que esse padrão de dor merece atenção redobrada, o que ele pode indicar sobre a saúde das artérias e por que, em muitos casos, esse sinal vem acompanhado de um risco maior para o coração.
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