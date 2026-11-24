Irritabilidade sem motivo aparente: quando procurar um médico
Ser explosivo a vida inteira é uma coisa. Passar a ficar irritado de uma hora para outra, sem um motivo claro, é outra bem diferente. No vídeo, o Dr. Alfredo Salim Helito, clínico médico, explica o que separa um traço de temperamento de uma mudança de comportamento e por que essa mudança pode ter origens que muita gente nem imagina. Confira o vídeo completo.
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